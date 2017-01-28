Ruhani'den Trump'a çok sert mesaj!

Turizm konulu başkent Tahranda düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, "Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir. Yıllar önce Berlin Duvarının yıkıldığını unuttular mı? Halklar arsında duvar varsa bile kaldırılmalıdır. Günümüz dünyası çeşitli topraklardaki halklar arasına mesafe konulacak dünya değildir" diye konuştu.

Başta İran devlet televizyonu, ülke medyası Ruhani'nin sözlerini Trump'ın politikalarına tepki şeklinde yorumladı.

Meksika sınırına duvar örülmesine karar veren Trump, ayrıca aralarında İran vatandaşlarının da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşına vize sınırlaması getiren karara imza attı.