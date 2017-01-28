28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Başbakan Yıldırım ve May konuşuyor

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Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor...
Başbakan Yıldırım ve May konuşuyor
Başbakan Yıldırım ve May konuşuyor Başbakan Yıldırım ve May konuşuyor Başbakan Yıldırım ve May konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Savunma sanayisinde işbirliğini daha ileri taşımak için milli muharip uçağı geliştirmeye yönelik bir çerçeve sözleşmesi imzaladık.

Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler.

May bize desteğini bir kez daha dile getirdi. 

15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız hain darbe girişiminin ardından Birleşik Krallık demokrasiden yana koyduğu net tavırla dayanışmasını anında göstermiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik.

Kıbrıs konusunda, çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz.

Theresa May'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye-İngiltere ilişkileri hayati öneme sahiptir. 

Türkiye terör saldırılarının hedefi altında.

Suriye merkezli bölgesel konuları ele aldık. DAEŞ'le mücadele konusunda birlikte çalışıyoruz. Türkiye 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu konuda Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

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