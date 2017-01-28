28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar

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Arakan'daki müslümanlar üzerinde Myanmar hükümeti son günlerde yeniden ağır baskılara başlattı. Onlarca kişi ya tutuklanıyor, yada katlediliyor.
Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar
Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar

Arakan'da geçtiğimiz ay durulan budist askerlerin saldırıları tekrardan ağır bir şekilde başladı. Son günlerde Arakan müslümanları ya katledilip bir kenara atılıyor yada gözaltına alınıyor. Erkeklerin bir kısmını tutuklayıp diğerlerinin kaçmasına sebeb olan Myanmar askerleri müslüman kadınların ve kızların güzel olanları alıp toplu tecavüzlerle karşı karşıya bırakıyor.

Arakanlı kaynaklar geçtiğimiz gün Myanmar yetkililerinin bir tekrar tutuklamalara başladıklarını bildirdiler. Myanmar Savunma Bakanı henüz birkaç gün önce sorunu çözebilmeleri için uluslararası toplumdan süre istemişken bu tutuklamalar, bu iyi niyet gösterisinin, yalnızca bir gösteriden ibaret olduğunu ortaya koymuş bulunuyor.

15 Arakanlı Müslüman akşam namazı sonrasında mescidde tutuklandı, 10 Arakanlı ise tarlada çalıştığı gerekçesiyle tutuklanırken, 8 tanesi de Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandı.
 
Myanmar’ın suç(!) olarak gördüğü meselelere bakınca bunun ırkçı bir hareket değil, İslam dinine açık bir saldırı görülmektedir.

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