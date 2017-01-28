28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 3°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

HDP’li Altan Tan gözaltına alındı

»
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
HDP’li Altan Tan gözaltına alındı
HDP’li Altan Tan gözaltına alındı HDP’li Altan Tan gözaltına alındı HDP’li Altan Tan gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı evinde gözaltına aldı. Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullandı.
BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Amerika'nın mültecilere koyduğu yasağı kaldırmasını istedi. ABD ile iş birliği teklifinde bulunulurken, mültecilere sahip çıkılmasını istedi.
İstanbullular dikkat!İstanbullular dikkat!Avrupa yakasında 3 ilçenin bazı bölgelerinde, 31 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
"Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor""Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor" dedi.
HDP’li Altan Tan gözaltına alındıHDP’li Altan Tan gözaltına alındıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
Bakent'te feci kaza!Bakent'te feci kaza!Ankara’da kamyonet ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • İbrahim Kalın'dan BBC muhabirine sert cevap28 Ocak 2017 Cumartesi 19:38
  • DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı28 Ocak 2017 Cumartesi 19:35
  • Ankara'dan Trump'ın kararına ilk yorum28 Ocak 2017 Cumartesi 19:16
  • Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap!28 Ocak 2017 Cumartesi 16:30
  • CHP'li vekilden milyonluk fatura cevabı28 Ocak 2017 Cumartesi 15:43
  • 40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi28 Ocak 2017 Cumartesi 15:30
  • FETÖ'cü o hakem tutuklandı28 Ocak 2017 Cumartesi 14:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş28 Ocak 2017 Cumartesi 13:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri