Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ı evinde gözaltına aldı. Tan, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
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HDP’li Altan Tan gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
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HDP’li Altan Tan gözaltına alındıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
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