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"Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor"

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"Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın danışma toplantısına katılan Bakan Özhaseki ve Bakan Arslan, partililer ile sohbet etti.

Partililere seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2023 hedeflerini önümüze koymuşken, 2058 ve 2071 hedeflerini ortaya koymuşken onları başarmanın da olmazsa olmaz şartı teşkilatlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ahenkli bir şekilde çalışmak, hedefleri büyük koymak ve o hedeflere sağlıklı yürümek için iyi anlatmak, inşallah onun sonunda iyi sonuçlar almaktır" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemi, CHP'nin kimyasını bozdu

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de, başkanlık sisteminin CHP'nin kimyasını bozduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, "Güçlü olmazsak bizi yaşatmazlar. Bağımsızlığınızı elinizden alırlar ve size hayat hakkı tanımazlar. Güçlü bir Türkiye için mutlaka güçlü iktidarlara ihtiyaç var. Şimdi muhalefetin söylediğine bakıyorum. Arada ‘Kendimi bağımsız bir milletvekili gibi hissedeyim’ diyorum. Mecliste arka tarafta yaylacılar diye bir grup var. Orada daha çok okuyanlar var. O yaylacıların oraya takılıyorum ve ‘Ben bir bağımsız milletvekili olarak şu CHP’lileri dinleyim’ diyorum. Eğer dediklerinde bir haklılık payı vereceğim bir yer varsa ‘Bu arkadaşlar şurayı doğru söylüyorlar’ deyim. İçimden geçen duygu bu. Arkadaşlar ‘Cumhuriyet elden gidiyor, rejim bozuluyor, mahvoluyoruz’ diyor. Cumhuriyet gitmiyor. Demokrasiden taviz yok. İnsan haklarından taviz yok. Laiklikten taviz yok. Nasıl oluyor da rejim bozuluyor? Sizin bu sistem geliyor diye vücut kimyanız bozulmuş olmasın? Emin olun vücut kimyaları bozuluyor. Şuandaki Cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında hiçbir şeyle suçlanması mümkün değil. Her istediğini yapabilir. Güçlü. Yeni getirdiğimiz sistemde, attığı her imzadan sorumlu olacak" diye konuştu.

Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sonra bütün bunları doğru söylemek yerine biraz MHP’deki arkadaşların üzerine oynamaya çalıştılar, biraz da bize. Önce onlara doğru dönüp ülkücülük yapmaya çalıştılar. Sonrada bize dönüp ayetler ve hadisler okuyarak dindarlık yapmaya çalıştılar. Böyle de bir garip yapı içerisinde acaba buradan bir numara çıkarabilir miyiz diye uğraştılar. 3-5 kişinin aklını çeleriz de oyunu tersine çevirebilir miyiz diye uğraştılar. Buda olmadı, şimdi çocuksu işlere başladılar."

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