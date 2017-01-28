BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Trump yönetiminin Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini sağlayan "kabul programını" askıya almasına tepki gösterdi. İkinci bir emre kadar devam edecek yasağın, hayati önem taşıyan, savaştan ve zulümden kaçan insanların sığınma talebini geri çevirmemeye çağırdı.

BMMYK ve IOM "güvenli ve sağlam bir yeniden yerleşim ve göç programı" için ortak bir hedef doğrultusunda ABD yönetimi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.



Açıklamada, "Mültecilerin dinleri, uyrukları veya ırkları ne olursa olsun korunma ve yardım için eşit muamele ve yeniden yerleşim için fırsatlar almaları gerektiğine inanıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ABD'ye girmesine izin verme konusundaki tutumunu açıklamış ve Amerikalıları terörist saldırılardan korumayacağını söyleyerek Suriye başta olmak üzere toplam 7 ülkeden mültecilerin gelişini engelleyen kararnameyi imzalamıştı.