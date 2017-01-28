28 Ocak 2017 Cumartesi1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:43Güneş 08:12Öğle 13:24İkindi 15:58Akşam 18:23Yatsı 19:46
    • 3°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!

»
BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!
BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Amerika'nın mültecilere koyduğu yasağı kaldırmasını istedi. ABD ile iş birliği teklifinde bulunulurken, mültecilere sahip çıkılmasını istedi.
BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı! BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı! BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Trump yönetiminin Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini sağlayan "kabul programını" askıya almasına tepki gösterdi. İkinci bir emre kadar devam edecek yasağın, hayati önem taşıyan, savaştan ve zulümden kaçan insanların sığınma talebini geri çevirmemeye çağırdı.

BMMYK ve IOM "güvenli ve sağlam bir yeniden yerleşim ve göç programı" için ortak bir hedef doğrultusunda ABD yönetimi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Mültecilerin dinleri, uyrukları veya ırkları ne olursa olsun korunma ve yardım için eşit muamele ve yeniden yerleşim için fırsatlar almaları gerektiğine inanıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ABD'ye girmesine izin verme konusundaki tutumunu açıklamış ve Amerikalıları terörist saldırılardan korumayacağını söyleyerek Suriye başta olmak üzere toplam 7 ülkeden mültecilerin gelişini engelleyen kararnameyi imzalamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ sütün doğrudan arzına ilişkin, "Çiğ süt satışının yasaklanması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullandı.
BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!BM'den Trump'a 'mülteci' çağrısı!BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Amerika'nın mültecilere koyduğu yasağı kaldırmasını istedi. ABD ile iş birliği teklifinde bulunulurken, mültecilere sahip çıkılmasını istedi.
İstanbullular dikkat!İstanbullular dikkat!Avrupa yakasında 3 ilçenin bazı bölgelerinde, 31 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.
"Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor""Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemi CHP'nin kimyasını bozuyor" dedi.
HDP’li Altan Tan gözaltına alındıHDP’li Altan Tan gözaltına alındıDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.
Bakent'te feci kaza!Bakent'te feci kaza!Ankara’da kamyonet ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • İbrahim Kalın'dan BBC muhabirine sert cevap28 Ocak 2017 Cumartesi 19:38
  • DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı28 Ocak 2017 Cumartesi 19:35
  • Ankara'dan Trump'ın kararına ilk yorum28 Ocak 2017 Cumartesi 19:16
  • Sınırda PYD paçavrasına 12 metrelik cevap!28 Ocak 2017 Cumartesi 16:30
  • CHP'li vekilden milyonluk fatura cevabı28 Ocak 2017 Cumartesi 15:43
  • 40 Türk subaydan Almanya'ya sığınma talebi28 Ocak 2017 Cumartesi 15:30
  • FETÖ'cü o hakem tutuklandı28 Ocak 2017 Cumartesi 14:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada altıncı sırada!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:30
  • Yeni uydularda 2019'da hizmete girecek!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • FETÖ'cü polis 'Sela'yla dalga geçip küfür etmiş28 Ocak 2017 Cumartesi 13:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri