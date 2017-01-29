'Haberim yok' demişti, Meclis'ten yalanlama geldi

TBMM Başkanlığı, tüm milletvekillerinin, haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebildiklerini bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme giderleri ile ilgili yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, milletvekillerince ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında kullanılan sabit telefon, mobil telefon, GSM ve belgegeçer hatlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemleri ile posta gönderilerinden meydana gelen masrafın tahakkuk ve ödeme esaslarının yönetmelikle düzenlendiği belirtildi.



Kullanıcıların, bu yönetmelikte düzenlenen haberleşme araçlarının amacına uygun kullanılmasından sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



EN DÜŞÜK FİYATTAN ÜCRETLENDİRİLİYOR

"Milletvekili çalışma odalarında kullanılan sabit hatlar ile biri Kurumca sözleşme yapılan, diğeri ise milletvekilinin bildireceği farklı GSM operatörüne ait kendi adlarına kayıtlı hattın fatura adresi, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı olarak düzenlenmek ön şartıyla elektronik haberleşme iletişim hizmet alımlarına ilişkin fatura tutarları; kontör veya lira transferi, bağış ücreti, cihaz bedeli, sim kart bedeli, yine tesis özel iletişim vergisi, cayma bedeli, mobil ödemeleri hariç olmak üzere Kurum bütçesinden kamu menfaatleri gözetilerek ödenmekte olup, TBMM yönetimi tarafından bu hak ve hizmetler kamu yararı düşünülerek TBMM’ye özel en düşük fiyattan ücretlendirilmektedir.

Kurum bütçesinden ödemesi yapılan, milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarı, o yılın aralık ayı milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemez. Geçmesi halinde aşan miktar milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesilmektedir.



OFİSTEKİ BİLGİSAYARINDAN TAKİP EDEBİLİR

Milletvekili telefonlarının faturalarını ve abone hareketlerini gösterir belgeler, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığınca dosyalarında veya elektronik ortamda bulundurulur. Bu bilgiler milletvekillerinin e-posta adreslerine gönderilmekte ve ayrıca tüm milletvekilleri de haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebilmektedirler.

Söz konusu haberlere konu olan sayın milletvekilinin, yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."