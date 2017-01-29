Gölbaşı’ndaki 51 şehit için 54’er müebbet!

Akıncı’dan “Vurun” talimatını veren komutanlar için 54’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminde en fazla şehidin verildiği Polis Özel Harekât ve Havacılık Dairesi başkanlıklarının bombalanmasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



54'ER KEZ MÜEBBET



Fezlekede, dönemin Akıncı Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile Akıncı Filo Komutanı Hakan Karakuş’un da (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün damadı) aralarında bulunduğu bombalama talimatını veren şüphelilerin 54’er kez müebbet ve çeşitli suçlardan en az 1000’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

HER ŞEHİT İÇİN 1 MÜEBBET

Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda biri imam 44 polisin şehit olmasına neden olan bombalama eylemini gerçekleştiren pilotlar Uğur Uzunoğlu ile Hüseyin Türk’ün 47 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı’nda 7 polisi şehit eden pilotlar Mustafa Azimetli, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral’ın ise 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.



Pilotlara ayrıca 1000’er yıla kadar ayrıca hapis cezası istendi. Şüphelilere, ölümlerine yol açtıkları her bir şehit için 1’er, ayrıca “Anayasa’yı ihlal”, “hükümete ve yasama organına” karşı suçlardan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş oldu.



habertürk