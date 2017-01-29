29 Ocak 2017 Pazar1 C.Evvel 1438
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Yunanistan 50 teröristi vermiyor

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Yunanistan 50 teröristi vermiyor
Darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan'ın, son 10 yılda Türkiye'nin iadesini talep ettiği 50 teröristten hiçbirini vermediği ortaya çıktı
Yunanistan 50 teröristi vermiyor Yunanistan 50 teröristi vermiyor Yunanistan 50 teröristi vermiyor

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde helikopterle kaçan 8 FETÖ üyesini iade etmeyen Yunanistan, FETÖ'yle birlikte PKK, DHKP-C, Hizbullah'a da kalkan oldu. Terör örgütleri ile mücadele kapsamında Yunanistan'da saklanan teröristlerin iadesini talep eden Türkiye, son 10 yılda Atina'dan hiçbir olumlu cevap alamadı.

10 YILDA 50 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİ

Adalet Bakanlığı tarafından, Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında Yunanistan'dan son 10 yılda 50 terör örgütü mensubu terörist için iade talep edildi. Türkiye'nin terör örgütü mensuplarına ilişkin hiçbir iade başvurusu Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

PKK, DHKP-C ve FETÖ'YE KALKAN

Teröristlerin yuvalandığı ülke haline gelen Yunanistan'da içlerinde PKK, FETÖ, DHKPC gibi örgütlerin bulunduğu 50 teröristi vermedi. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan 2007 yılından bu yana Türkiye tarafından yapılan 6 DEV-SOL, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1MLKP, 1 PKK ,1 THKP-C , 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 teröristin iadesine ilişkin talepleri kabul ederek ,teröristleri Türkiye'ye iade etmedi.

YENİ ŞAFAK

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