29 Ocak 2017 Pazar1 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • -1°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 0°C Antalya
    • -7°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -6°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

İran'dan OLAY ABD kararı!

»
İran'dan OLAY ABD kararı!
Son yıllarda birbirine yakınlaşan ABD ile İran bir gecede kanlı bıçaklı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
İran'dan OLAY ABD kararı! İran'dan OLAY ABD kararı! İran'dan OLAY ABD kararı!

 

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.

DIŞİŞLERİ AÇIKLADI

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran, vatandaşlarının haklarını korumak için ABD'nin İran vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli sınırlamaları kaldırılana kadar mütekabiliyet esasına göre hareket edecektir." denildi.

Açıklamada, "ABD'nin Müslümanların bu ülkeye seyahatlerini kısıtlama kararı üç aylık geçici bir süre için geçerli olsa da İslam ülkelerine özellikle de İran halkına bir hakarettir. ABD yönetiminin kararı her ne kadar terörle mücadele ve Amerikan halkının güvenliğini sağlama iddialarına dayandırılsa da aşırılık yanlıları ve onların destekçilerine büyük bir 'hediye' olarak tarihe geçecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına 90 günlük vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesini cuma günü imzalamıştı."Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile birlikte tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alınmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'dan OLAY ABD kararı!İran'dan OLAY ABD kararı!Son yıllarda birbirine yakınlaşan ABD ile İran bir gecede kanlı bıçaklı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
İran'dan ABD'ye misillemeİran'dan ABD'ye misillemeSon yıllarda birbirine yakınlaşan ABD ile İran bir gecede kanlı bıçaklı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
Mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldıMahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldıNew York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.
Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılarKur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılarArakan'daki müslümanlar üzerinde Myanmar hükümeti son günlerde yeniden ağır baskılara başlattı. Onlarca kişi ya tutuklanıyor, yada katlediliyor.
Ruhani'den Trump'a çok sert mesaj!Ruhani'den Trump'a çok sert mesaj!İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi.
İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu'da durumu daha karmaşık hale getireceğini söyledi.
  • Trump'ın altın kaplamalı uçağı28 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye geliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı28 Ocak 2017 Cumartesi 10:56
  • Angela Merkel, kabarık dosyayla geliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 09:30
  • Trump'tan mülteci kararnamesi!28 Ocak 2017 Cumartesi 08:40
  • ABD'li senatör çıldırdı! Putin'e çok sert tepki28 Ocak 2017 Cumartesi 08:36
  • Hainler FETÖ rüşveti AB şantajıyla geri verilmedi28 Ocak 2017 Cumartesi 08:17
  • Trump'tan Rusya'ya yaptırım açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 23:50
  • Cerablus'ta PYD protestosu: 'Bize eziyet ettiler'27 Ocak 2017 Cuma 23:48
  • Pentagon da harekete geçti! Mercek altına alındı27 Ocak 2017 Cuma 23:46
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri