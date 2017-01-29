29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Galatasaray Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendi

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Galatasaray Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendi
Galatasaray Akhisar Belediyespor ile TT Arena'da karşılaştı.
Galatasaray Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendi Galatasaray Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendi Galatasaray Akhisar Belediyespor'u 6-0 yendi

 

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.

CİMBOM AKHİSAR'A PATLADI

Geçtiğiz hafta Karabükspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılar, Akhisar'a patladı.

TT Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.

BRUMA'DAN 2 GOL

Cimbom'un gollerini Semih Kaya, Bruma (2), Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Penaltı) ve Sinan Gümüş kaydetti.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 39'a yükseltirken, konuk ekip 21 puanda kaldı.

GALATASARAY: 6 - 0 :AKHİSAR BELEDİYESPOR

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