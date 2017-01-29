Beşiktaş'tan 41 sayı fark

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 12. galibiyetini elde ederken, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, 16. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Stimac, Roll ve Strawberry'nin kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 11-0. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Shorter ile basketler bulsa da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 8. dakikada Stimac ve Strawberry'nin isabetleriyle skoru 20-7'ye taşıdı. Kalan bölümde rakibinin skor üretmesine izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, çeyreği 22-7 üstün tamamladı.

Etkili oyununu ikinci periyotta da devam ettiren siyah-beyazlılar, Clark ve Erkan Veyseloğlu'nun boyalı alandan, Thompson'un da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 22'ye çıkardı: 33-11. Çeyreğin kalan bölümünde Ankara temsilcisi, Hummer ve Shorter ile sayılar üretse de etkili hücum yapan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry, Thompson ve Clark'ın basketleriyle soyunma odasına 26 sayı farkla önde girdi: 48-22.

Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, Weems, İlkan Karaman ve Thompson'un etkili oyunuyla farkı 31 sayıya taşıdı: 61-30. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'de Thomas, Shorter ve Morrison'ın sayıları farkı kapatmaya yetmedi ve siyah-beyazlı takım final periyoduna 70-42 üstün gitti.

Final periyodunda da Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi ve Erkan Veyseloğlu ile etkili oyununu sürdüren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Beşiktaş Sompo Japan salondan 41 sayı farkla (93-52) galip ayrıldı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 11, Weems 2, Strawberry 13, Roll 5, Stimac 11, Erkan Veyseloğlu 11, Thompson 9, Clark 11, Muratcan Güler 2, Sertaç Şanlı 6, İlkan Karaman 12, Doğan Şenli

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Shorter 18, Galloway 4, Hummer 14, Morrison 5, Thomas 5, Uğur Hortum 1, Yesukan Onar 5, Yiğit Baran Sarıkaya

1. Periyot: 22-7

Devre: 48-22

3. Periyot: 70-42

Beş faulle çıkan: 30.00 Doğan Şenli (Beşiktaş Sompo Japan)