29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 0°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 0°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Kremlin: Putin ve Trump anlaştı

»
Kremlin: Putin ve Trump anlaştı
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Kremlin: Putin ve Trump anlaştı Kremlin: Putin ve Trump anlaştı Kremlin: Putin ve Trump anlaştı

Kremlin'den yapılan açıklamada Trump ile Putin'in 'birbirine eşit' olarak ilişkileri geliştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Sputnik'te yer alan haberde, iki liderin ilişkilerde önceliği terörle mücadeleye ayıracakları kaydedildi.

DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE

Kremlin, Trump ile Putin'in Suriye'de DEAŞ'a karşı 'gerçek bir koordinasyon' oluşturacaklarını vurguladı: "Her iki taraf da Rus-Amerikan ilişkilerinin eşitler seviyesinde, karşılıklı kazanç temeli üzerinde, yapıcı bir zeminde gelişmesi için işbirliğe istekli olduğunu beyan etti."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldıMahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldıNew York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.
İşte Trump'a destek çıkan tek lider!İşte Trump'a destek çıkan tek lider!İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump haklı. Ben İsrail'in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir." dedi.
Alman ordusunda seks skandalıAlman ordusunda seks skandalıAlmanya'nın Pfullendorf kasabasında bulunan bir eğitim birliğinde yaşandığı iddia edilen olaylar ülkede gündem oldu.
DEAŞ'a Musul darbesi!DEAŞ'a Musul darbesi!Musul'un doğu tarafını terör unsurlarından tamamen temizleyen Irak ordusu, kentin batı kesimini de ele geçirmek için terör örgütü DEAŞ'a karşı son hazırlıklarını tamamladı.
Kremlin: Putin ve Trump anlaştıKremlin: Putin ve Trump anlaştıKremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
İran'dan OLAY ABD kararı!İran'dan OLAY ABD kararı!Son yıllarda birbirine yakınlaşan ABD ile İran bir gecede kanlı bıçaklı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.
  • İran'dan ABD'ye misilleme29 Ocak 2017 Pazar 07:28
  • Mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı29 Ocak 2017 Pazar 07:25
  • Kur’an-ı Kerim eğitimi suçundan tutuklandılar28 Ocak 2017 Cumartesi 21:06
  • Ruhani'den Trump'a çok sert mesaj!28 Ocak 2017 Cumartesi 16:12
  • İkiyüzlülüğe bakın! Darbeci Sisi İsrail'i uyardı!28 Ocak 2017 Cumartesi 15:34
  • Trump'ın altın kaplamalı uçağı28 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye geliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı28 Ocak 2017 Cumartesi 10:56
  • Angela Merkel, kabarık dosyayla geliyor28 Ocak 2017 Cumartesi 09:30
  • Trump'tan mülteci kararnamesi!28 Ocak 2017 Cumartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri