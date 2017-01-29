Almanya'nın güneyindeki küçük bir kasaba olan Pfullendorf'da bulunan Alman ordusuna ait kışlada bir seks skandalı patlak verdi.
İlk olarak Spiegel'in ortaya çıkardığı skandal için cinsel, sadist, vahşi ritüeller ifadeleri kullanıldı. Alman ordusu için üst düzey askerler ve keskin nişancılar yetiştiren birlikte yaşanan skandal, geçtiğimiz yıl 2016 yılından bir kadın teğmenin şikayeti üzerine ortaya çıktı.
Teğmenin verdiği ifadede, askerlerin diğer askerlerin önünde çırılçıplak kalana kadar soyundurulduğu ve bu görüntülerin üstleri tarafından kameraya alındığı iddiaları yer aldı.
7 ASKERİN İŞİNE SON VERİLDİ
İddialar üzerine harekete geçen Savunma Bakanlığı, olayla ilgisi olduğu saptanan 7 askerin işine son verdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, birçok askerin de görev yeri değiştirildi. Alman ordusu yaptığı açıklamada olayı 'insan onuru, cinsel tercih ve utanma duygularını zedeleyici' olarak tanımladı.
Açıklamada olayın halen soruşturulmakta olduğu ifade edilirken, daha önce karşılaşılan olaylardan çok daha vahim ve ağır bir tabloyla karşı karşıya kalındığının altı çizildi.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada olayı 'iğrenç ve alçakça' olarak niteledi. Bakan olayın Alman ordusunda görev yapan tüm askerler için utanç verici olduğunu söyledi. Leyen, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılacağına dair kamuoyuna söz verdi.
Aynı birlikte 2015 yılında da kadın askerlerin istismar edildiğine dair iddialar ortaya atılmış ancak iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulunamamıştı.
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Alman ordusunda seks skandalı
Almanya'nın güneyindeki küçük bir kasaba olan Pfullendorf'da bulunan Alman ordusuna ait kışlada bir seks skandalı patlak verdi.
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