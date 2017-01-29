Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımın performansına övgüler yağdırırken, hakemler hakkında ilginç bir eleştiride bulundu.



Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçının ardından NTV Spor'da %100 Futbol programında müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen şu yorumları yaptı:



"90.03'TE BİTMESİ BENCE DOĞRU DEĞİL"



"Dakika 90.03'te maçı bitirdi hakem. Neden'de 90'da bitirdiğini ben merak ederim. Diyelim ki, Akhisar küme düşme potasında ve haftaya Rize oynuyorlar. Oyun içerisinde sarı kartlı futbolcular var. 90+1'de diyelim sarı kart gördü. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Bu kupa mücadelesi değil çünkü. Yarın ikili avereja kalır, tek golle kümede kalan takımlar olacaktır."



"EĞER GEÇEN HAFTA KAZANSAYDI..."



"Karabük'te kazanmış olsa bugün Galatasaray şampiyonluk yarışında birinci aday diyebilirdik. Hala iddialılar tabi. Beşiktaş ile final maçına çıkacaklar. Akhisar takımı her geçen gün gücünü kaybeden bir görüntüde. Kadro olarak bu lige uyan bir kadroları yok maalesef. Ancak bu faktör Galatasaray'ın farklı kazanmasında tek sebep değil. Galatasaray aslında en iyi maçını oynadı bence de."



"GALATASARAY ARTIK BEŞİKTAŞ GİBİ..."



"Eren Derdiyok değerli oyuncudur ama Eren olmadan, Galatasaray, Beşiktaş'ın atmaya başladığı golleri attı. Galatasaray artık 3. bölgede Beşiktaş kadar etkili olmaya başladı. Meziyetli oyuncuları var. Şimdi Eren olmayınca 3. bölgede Galatasaray, Barcelona ve Beşiktaş gibi oldu."