29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 0°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 0°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu!

»
Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu!
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan sivil polis memuru bacağından yaralandı.
Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu! Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu! Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu!

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 05.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki grup silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan görevli sivil polis memuru Onur karaman iki grup arasındaki silahlı kavgayı ayırmak için araya girdi. Araya giren polis memuru Onur Karaman’a yaşanan arbede sırasında bir kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir araçla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Onur Karaman, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Onur Karaman’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekipler sevk edildi. Silahlı kavga sonucunda polis memuru Onur Karaman'ın yanı sıra Ersin E. ve biri bayan olmak olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar Okmeydanı eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları inceleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan hava harekatı! 18 terörist öldürüldüTSK'dan hava harekatı! 18 terörist öldürüldüTSK Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dokuz hedefin imha edildiğini be 18 DAEŞ mensubu teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Hâkim-savcı 13 bin 500 TL alacakHâkim-savcı 13 bin 500 TL alacakYargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor.
Kayseri'ye hızlı tren müjdesiKayseri'ye hızlı tren müjdesiKayseri-Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi bu sene ihalesi yapılarak 4 sene içinde Kayserililerin hizmetine sunulacak.
Şanlıurfa’da eşekler donduŞanlıurfa’da eşekler donduŞanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler soğuktan buz tutarak dondular.
Yurt faciasında kan donduran detayYurt faciasında kan donduran detayAdana'daki yurt yangınında 12 can 100 liralık röle yüzünden mi gitti ?
Cuntayı bitiren ayrıntı! Hepsini söktüler ama...Cuntayı bitiren ayrıntı! Hepsini söktüler ama...FETÖ'cüler sabit kameraları söktü, görüntü kayıtlarının tutulduğu merkezi talan etti, ancak gözden kaçırdıkları harekete duyarlı kameralar darbecileri saniye saniye kaydetti.
  • Beyoğlu’nda çıkan kavgada silahlar konuştu!29 Ocak 2017 Pazar 09:03
  • AK Parti ve CHP'den Özhaseki’ye destek29 Ocak 2017 Pazar 08:22
  • Mektup yazıp Erdoğan'dan yardım istedi29 Ocak 2017 Pazar 08:21
  • İşte Günün Gazete manşetleri29 Ocak 2017 Pazar 08:13
  • Yunanistan 50 teröristi vermiyor29 Ocak 2017 Pazar 07:27
  • AK Parti ve CHP'den Özhaseki’ye destek29 Ocak 2017 Pazar 07:26
  • Gölbaşı’ndaki 51 şehit için 54’er müebbet!29 Ocak 2017 Pazar 07:23
  • 'Haberim yok' demişti, Meclis'ten yalanlama geldi29 Ocak 2017 Pazar 04:21
  • AK Parti'den referandum ordusu: Tam 75 bin kişi28 Ocak 2017 Cumartesi 23:19
  • Çiğ süt satışı yasaklanıyor mu?28 Ocak 2017 Cumartesi 21:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri