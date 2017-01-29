29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 0°C Adana
    • -2°C Adıyaman
    • -12°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 0°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -7°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyası için meydanlara iniyor. Erdoğan’ın kampanyaya şubat ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 40 şehirde yapacağı ziyaretlerle anayasa değişikliğini bire bir halka anlatacak. Anayasa değişikliğinin Erdoğan tarafından onaylanmasıyla referandum süreci de hız kazanacak. 

40 İLE ZİYARET

Erdoğan şubat ayının ortalarında yurtiçi ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyükşehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 il ziyaret edecek ve yeni sistemi halka anlatacak. 

REJİM DEĞİŞMİYOR VURGUSU YAPILACAK

Referandum sürecinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve halkla buluşmalar düzenlenecek. Erdoğan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazı televizyon programlarına da çıkacak. Erdoğan, halkla buluşmalarında yeni sistemin avantajlarını, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan fiili durumu, çift başlılığın yarattığı sorunları anlatacak.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili “Rejim değişmiyor, sistem değişiyor” vurgusu yaparak, halktan destek isteyecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda süreçle ilgili planlamaların devam etttiği, gidilecek il sayısı ve kampanya sloganlarının kısa sürede netleşeceği öğrenildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyası için meydanlara iniyor. Erdoğan’ın kampanyaya şubat ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korkudan dağlardan çekilmişlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Korkudan dağlardan çekilmişlerBatman'da Özel Harekat Şube müdürlüğünde polislerle kahvaltı yapan Bakan Soylu, teröristlerin dağlardan çekildiğini söyledi.
Eski AK Partili, CHP’den sonra Perinçek’leEski AK Partili, CHP’den sonra Perinçek’leYalova’da AK Parti Meclis Üyesi iken, 2015’te istifa ederek CHP’ye katılmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş bir isim olan Sinan Giray, şimdi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le biraraya geldi.
Bakan Işık'tan çok sinirlendi!Bakan Işık'tan çok sinirlendi!Bakan Işık Yunanistan’ın darbeci askerlerle ilgili karar hakkında "Bu karar tam bir hayal kırıklığıdır, yargı kararı değil siyasidir." dedi
CHP'li hukukçu Sera Kadıgil'den kan donduran tweetlerCHP'li hukukçu Sera Kadıgil'den kan donduran tweetlerCHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil attığı skandal tweetlerle adeta İslam'a ve ezana kin ve nefret kustu.
Bayrak asan dayı referandumda evet diyecekBayrak asan dayı referandumda evet diyecek'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı..
  • HDP'li vekil Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı28 Ocak 2017 Cumartesi 09:56
  • Dört seçim tek yasada toplanacak28 Ocak 2017 Cumartesi 08:14
  • HDP'li iki vekil gözaltına alındı28 Ocak 2017 Cumartesi 08:09
  • Başbakan müjdeyi verdi: 54 milyon TL ayırdık27 Ocak 2017 Cuma 15:48
  • O kare neden AK Parti kitapçığında yer aldı?27 Ocak 2017 Cuma 13:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu27 Ocak 2017 Cuma 12:43
  • Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için Erdoğan Çipras'a tepki gösterdi!27 Ocak 2017 Cuma 12:10
  • Erdoğan: Neyin İslami olduğunu biliyor mu?27 Ocak 2017 Cuma 09:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik El Bab açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 08:40
  • Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki26 Ocak 2017 Perşembe 22:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri