Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman meydanlara inecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyası için meydanlara iniyor. Erdoğan’ın kampanyaya şubat ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 40 şehirde yapacağı ziyaretlerle anayasa değişikliğini bire bir halka anlatacak. Anayasa değişikliğinin Erdoğan tarafından onaylanmasıyla referandum süreci de hız kazanacak.



40 İLE ZİYARET



Erdoğan şubat ayının ortalarında yurtiçi ziyaretlerini arttıracak. Erdoğan, nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyükşehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 il ziyaret edecek ve yeni sistemi halka anlatacak.



REJİM DEĞİŞMİYOR VURGUSU YAPILACAK



Referandum sürecinde başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve halkla buluşmalar düzenlenecek. Erdoğan, referandum sürecinde yeni sistemi anlatmak için bazı televizyon programlarına da çıkacak. Erdoğan, halkla buluşmalarında yeni sistemin avantajlarını, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan fiili durumu, çift başlılığın yarattığı sorunları anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili “Rejim değişmiyor, sistem değişiyor” vurgusu yaparak, halktan destek isteyecek.



Cumhurbaşkanlığı’nda süreçle ilgili planlamaların devam etttiği, gidilecek il sayısı ve kampanya sloganlarının kısa sürede netleşeceği öğrenildi.