29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Şanlıurfa’da eşekler dondu

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Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dışarıda kalan eşekler soğuktan buz tutarak dondular.
Şanlıurfa’da eşekler dondu
Şanlıurfa’da eşekler dondu Şanlıurfa’da eşekler dondu Şanlıurfa’da eşekler dondu

 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu. Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi'nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.

2013 VE 2015'TE DE YAŞANMIŞTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karlık kırsal Mahallesi'nde 2013 yılında, Çıkrık kırsal Mahallesi'nde ise 2015 yılında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eşekler yine buz tutmuş, vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarılmıştı.

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