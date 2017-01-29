Trabzonspor'da Ibanez çıkmazı!

2016-17 sezonunun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen Trabzonspor devre arası transfer döneminin girmesiyle birlikte, çalışmalarını başladı.

Kızılyıldız'dan büyük hayallerle transferi gerçekleştirilen Arjantinli yıldız futbolcu Luis Ibanez de hayal kırıklığı yaratan isimlerde ilk sıralarda ki yerini aldı. Teknik direktör Ersun Yanal tarafın gönderilmek istenen Ibanez'in, Bordo-mavililer ile yaptığı anlaşma ise buna izin vermiyor.

TRANSFER OLMASI İMKANSIZ

Oyuncu ve kulüple anlaştıktan sonra Kızılyıldız ve Ibanez’in isteği üzerine futbolcunun Sırp ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynamasına izin verilmesi, Arjantinli ismin transferini şu an neredeyse imkânsız kılıyor. Çünkü FIFA transfer talimatnamesine göre bir futbolcunun aynı sezonda üç takımda forma giyme şansı bulunmuyor. Bu da Karadeniz ekibinin önünü tıkıyor.

BİR TEK NORVEÇ'E GİDEBİLİR

Luis Ibanez’in eski kulübü Dinamo Zagreb ve bir başka Hırvat ekibi Rijeka oyuncuya ilgi gösterse de FIFA kuralı nedeniyle transferden vazgeçti. Kızılyıldız’ın oyuncuyu tekrar almak gibi bir planı bulunmadığı öğrenilirken, bu durumda tek seçenek, sezon takvimleri farklı olan Norveç, Finlandiya gibi ülkeler kalıyor. Ancak şimdiye kadar kuzey liglerinden oyuncuyla ilgilenen bir ekip çıkmadı.