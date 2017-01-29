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Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi?

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Türkiye’nin eski Atina Hava Ataşesi emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş iade edilmeyen 8 FETÖ'cü hainin Yunanistan tarafından istihbarat kaynağı olarak kullanacağını söyledi.
Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi?
Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi? Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi? Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi?

Türkiye’nin eski Atina Hava Ataşesi emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, darbe girişimi sırasında Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan, Atina’nın iade etmediği 8 darbeci askerin Türkiye için güvenlik ve istihbarat riski oluşturduğunu söyledi. Karataş, darbecilerin kaçarken kullandığı helikopter üzerinde kriptolu cihazlar olduğunu belirterek, Yunanistan’ın bunları istihbarat kaynağı olarak kullanacağını vurguladı.

Atina’da bulunan Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında helikopterle Dedeağaç’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönündeki kararı Türkiye’de tepki toplarken; kaçak askerlerin Yunanistan’da bulunmasının istihbarat zafiyeti yaratacağı da tartışma konusu oldu.

Eski Atina Hava Ataşesi, emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’daki mahkemenin olumsuz karar vermesinin bekleniyor olduğunu, bunun nedeninin ise kaçak askerler sayesinde Yunanistan’ın elinde artık Türkiye’ye ilişkin önemli istihbarat kaynağı bulunması olduğunu kaydetti.

Karataş özetle şunları söyledi:

3 İSTİHBARAT KAYNAĞI ELLERİNDE

“Yunanistan’ın elinde Türkiye’ye ilişkin mevcut istihbarat bilgilerini kontrol etmek, güncellemek ve geliştirmek için 3 önemli istihbarat kaynağı bulunmakta. Bunlar; insan istihbaratı, sinyal (iletişim, elektronik, cihaz sinyali) istihbaratı ve teknik istihbarat… Elbette Yunanistan’ın eline geçen ve kendi ayağıyla gelen istihbarat elde etme şansını, iyi bir şekilde değerlendirileceği kaçınılmazdır. İstihbarat kaynakları; açık kaynak istihbaratı, görüntü istihbaratı, insan istihbaratı, radar (izleme, ölçme ve iz) istihbaratı, sinyal (iletişim, elektronik, cihaz sinyali) ve teknik istihbarat olmak üzere 6 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan 3’ü, kaçaklar sayesinde şu an Yunanistan’ın elinde. 

2’Sİ KURMAY PİLOT BİNBAŞI

Kaçaklardan 2’si kurmay pilot binbaşı, 4’ü kurmay pilot yüzbaşı, 2’si ise astsubay kıdemli başçavuşdur. Bu personelin aldıkları eğitim, sahip oldukları tecrübe ve hâkim oldukları gizli bilgiler hemen ön plana çıkmaktadır. Elbette Yunanistan siyasi sığınma kartını oynayarak ‘bülbül gibi konuşacak’ bu personeli iyi değerlendirecek, kullanacak. Türkiye’ye iade süreçlerini uzattı ve hatta sonunda iade etmeme kararı aldı. Geçmişte Yunanistan’ın buna benzer uygulamaları çok olmuş, çeşitli nedenlerle Yunanistan’a kaçan teröristleri teslim etmemiştir.

HELİKOPTERİN RÖNTGENİNİN ÇEKTİLER

Sinyal ve teknik istihbarat konuları iç içe geçmiş konulardır. Bu nedenle iki istihbarat kaynağını kesin çizgilerle ayırmak bazen uygun değildir. Ama helikopterin teknik kabiliyetinin ne olduğuna ilişkin ‘röntgeninin’ Yunanistan tarafından çekilmiş olduğunu kabul etmemiz gerekecektir.

SİNYAL İSTİHBARATI ELLERİNDE

Yunanistan’ın Türkiye’nin elinde mevcut bu tip helikopterlerin veya benzetme metoduyla diğer helikopterlerin hatta bazı uçakların iletişim, elektronik ve cihazlarına ilişkin bilgi elde etme şansı olmuştur. Mevcut tüm bilgileri, helikopter üzerindeki cihazlarla kontrol ederek mevcut istihbarat ile mukayese edilme şansı yakalanmıştır. Helikopter üzerinde bulunan ‘kriptolu’ cihazlardan;

1) Yeni modernizasyon ile 5 MODE’dan oluşan IFF/SIF (Identification, Friend or Foe/Selective Identification Feature) Dost/Düşman Tanıma / Seçmeli Tanıma Özelliği cihazına,

2) Elektronik Harp imkân ve kabiliyetine,

3) Telsiz frekansları ve özelliklerine ait bilgilerin Yunanistan’ın eline geçmediğini düşünmek saflık olacaktır.  

Hürriyet

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