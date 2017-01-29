29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 6°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi

»
Güneydoğu’da hendeklerle, 15 Temmuz’da da silahlarla Türkiye’yi durduramayanlar, referandum öncesi Fitch ve S&P’nin not indirimiyle organize saldırılarını sürdürdü.
Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi
Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi

Tüm yurt içi ve yurt dışı saldırılara rağmen bütün göstergelerde Batılı ülkeleri kıskandıran Türkiye ekonomisine son saldırı ‘sıfırcı hocalar’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından geldi.

Cuma akşamı Standard & Poor’s (S&P) ve Fitch’in arka arkaya tamamen siyasi gerekçelerle Türkiye’nin notunu düşürmesi, Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların organize bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi. 

Önce S&P, Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çekti, hemen ardından da Fitch, Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu düşürdü. İki kurumun arka arka tamamen siyasi bir kararla not düşürmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, reyting kuruluşlarının hendek kazdığını söyledi. 

ORGANİZE TAKIM OYUNU

Gedikli, şunları söyledi: “Öncesinde S&P, notun görünümünü indirdi. Fitch’e pas verdi. Organize takım oyunu oynuyorlar, birlikte hendek kazıyorlar. Kazdıkları hendeğe kendileri düşecekler. Hiçbir itibarları kalmadı. Kuyunun dibinde debelenip duyuyorlar. Bunların parayla not verdikleri deşifre oldu. Birtakım ülkelerde ceza yediler. Raporların içerisine de teknik değerlendirmeden ziyade siyasi hayali şeyler yazmaya başladılar.

BAŞARAMAYACAKLAR

Birçok çevrenin de kabul ettiği bir husus. Ne iş dünyası ne siyasi çevreler dikkate alıyor.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, önemli olan noktalardan birinin işin zamanlaması olduğunun altını çizerek, “Tamamen referandumu hedefliyorlar. Bu şu demek hedef demokrasi demektir. Milletin kararlarını da hiçe saymaya başlayan kuruluşlar haline geldiler. Asla başaramayacaklar. Ekonomik silahlarıyla da Türkiye’ye saldırmak. Hiçbir etkisi olmayacak. Son barutlarını kullandılar ve tükettiler. Biz büyüme zenginlik yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’dan sonra ekonominin çökeceğini zannettiler. Ekonomi yoluna devam eder hasar almayız demiştik” diye konuştu.

Star

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomiÖnce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomiGüneydoğu’da hendeklerle, 15 Temmuz’da da silahlarla Türkiye’yi durduramayanlar, referandum öncesi Fitch ve S&P’nin not indirimiyle organize saldırılarını sürdürdü.
Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?Bakan açıkladı! Asgari ücret düşecek mi?Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
Silikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığıSilikon Vadisi’nde kıyamet hazırlığıABD’nin teknoloji devleriyle ünlü Silikon Vadisi’ndeki milyonerler, kıyamet senaryolarına karşı kendilerine nükleer silahlara bile dayanıklı yeraltı sığınakları yapmaya başladı.
Kritik karar sonrası dolarda son durumKritik karar sonrası dolarda son durumDalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL Fitch'in not indiriminin ardından 3.88 seviyesini test etti
"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdi"Yapılandırmada ikinci şans" yürürlüğe girdiMaliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.
AB üyesi ülke her an iflas edebilirAB üyesi ülke her an iflas edebilirYunanistan'da hazırlanan bir raporda, kreditörler ile yaşanan anlaşmazlıkların çözülmemesi halinde 4. kurtarma paketi ve iflas gibi senaryolar gerçekleşebileceğine dikkat çekildi.
  • Merkez Bankası'ndan flaş kur açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 21:45
  • S&P'den Türkiye hakkında not kararı27 Ocak 2017 Cuma 20:09
  • Milyonların beklediği yasa resmen yürürlükte27 Ocak 2017 Cuma 11:41
  • Doların ateşi yine yükseldi!27 Ocak 2017 Cuma 09:24
  • Euro tüm zamanların rekorunu kırdı26 Ocak 2017 Perşembe 17:27
  • Dolar ve euro yeniden yükselişe geçti26 Ocak 2017 Perşembe 09:45
  • THY: Bilet değişikliği 1 yıl içinde ücretsiz26 Ocak 2017 Perşembe 09:23
  • Dolarda büyük hareketlilik25 Ocak 2017 Çarşamba 18:55
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kritik karar!25 Ocak 2017 Çarşamba 15:55
  • Emeklilere promosyon müjdesi! Tarih belli oldu25 Ocak 2017 Çarşamba 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri