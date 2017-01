Önce hendek, sonra darbe, şimdi ise ekonomi

Güneydoğu’da hendeklerle, 15 Temmuz’da da silahlarla Türkiye’yi durduramayanlar, referandum öncesi Fitch ve S&P’nin not indirimiyle organize saldırılarını sürdürdü.

Tüm yurt içi ve yurt dışı saldırılara rağmen bütün göstergelerde Batılı ülkeleri kıskandıran Türkiye ekonomisine son saldırı ‘sıfırcı hocalar’ olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından geldi.



Cuma akşamı Standard & Poor’s (S&P) ve Fitch’in arka arkaya tamamen siyasi gerekçelerle Türkiye’nin notunu düşürmesi, Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların organize bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi.



Önce S&P, Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife çekti, hemen ardından da Fitch, Türkiye’nin yatırım yapılabilir notunu düşürdü. İki kurumun arka arka tamamen siyasi bir kararla not düşürmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, reyting kuruluşlarının hendek kazdığını söyledi.



ORGANİZE TAKIM OYUNU



Gedikli, şunları söyledi: “Öncesinde S&P, notun görünümünü indirdi. Fitch’e pas verdi. Organize takım oyunu oynuyorlar, birlikte hendek kazıyorlar. Kazdıkları hendeğe kendileri düşecekler. Hiçbir itibarları kalmadı. Kuyunun dibinde debelenip duyuyorlar. Bunların parayla not verdikleri deşifre oldu. Birtakım ülkelerde ceza yediler. Raporların içerisine de teknik değerlendirmeden ziyade siyasi hayali şeyler yazmaya başladılar.



BAŞARAMAYACAKLAR



Birçok çevrenin de kabul ettiği bir husus. Ne iş dünyası ne siyasi çevreler dikkate alıyor.” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, önemli olan noktalardan birinin işin zamanlaması olduğunun altını çizerek, “Tamamen referandumu hedefliyorlar. Bu şu demek hedef demokrasi demektir. Milletin kararlarını da hiçe saymaya başlayan kuruluşlar haline geldiler. Asla başaramayacaklar. Ekonomik silahlarıyla da Türkiye’ye saldırmak. Hiçbir etkisi olmayacak. Son barutlarını kullandılar ve tükettiler. Biz büyüme zenginlik yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’dan sonra ekonominin çökeceğini zannettiler. Ekonomi yoluna devam eder hasar almayız demiştik” diye konuştu.

Star