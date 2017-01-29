29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı

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HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı
HDP milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bilgen' in Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.
HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Bilgen, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda polislerce gözaltına alındı.

Bilgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

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