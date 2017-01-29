Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltına alındı.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan Bilgen, İstanbul'a hareket etmek üzere geldiği Esenboğa Havalimanı'nda polislerce gözaltına alındı.
Bilgen'in emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.
- Manisa'da kar maskeli saldırgan dehşetiMustafa Şentop'tan flaş açıklama: Yeni sistemde CHP ne yapacak?Karlov suikastının talimatını nereden geldi?Dilipak:Erdoğan'ın yüzüne nasıl bakacak?Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'daTrump'tan Pentagon'a talimatı verdi: 30 gün süreniz var!Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklamasıTSK'dan hava harekatı! 18 terörist öldürüldüHDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındıYunanistan 50 teröristi iade etmiyor!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:42 Güneş 08:11 Öğle 13:24 İkindi 15:59 Akşam 18:25 Yatsı 19:47
- 6°C Adana
- 1°C Adıyaman
- -9°C Afyon
- 4°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -3°C Ankara
- 7°C Antalya
- -2°C Artvin
- 1°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 83.827 0.00
- Altın: 148,356 0.74
- Dolar: 3,8623 0.01
- Euro: 4,1287 0.23
HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı
Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Ankara'da gözaltına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Alparslan Kuytul şaşırtmadı!
- CHP'li vekilden Murat Boz'a çirkin suçlama!
- Polisten kaçan Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandı
- Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşanamadı
- Ayna programının sunucusu Saim Orhan nerede?
- Oktay Usta nerede? Şimdi ne yapıyor!
- Mehmet Okur oyunun rengini belli etti
- Mahsun "Yıkılmadım ayaktayım" şarkısıyla cevap verdi
- Ebru Yaşar'dan referandum karalamasına tokat gibi cevap
- Diriliş'ten acı haber! Hayatını kaybetti
- "Babam öldürüldü, bana da tecavüz ettiler"
- FETÖ'cü Adil Öksüz yüzünden gözaltına alınan esnaf sonunda...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.