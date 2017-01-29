Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Canlı yayında gündemi değerlendiren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Erken seçim konusunu bir kenara kaldıralım." dedi.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI



Erken seçim konusunu bir kenara kaldıralım.Referandum önemli bir meseledir. Ama ‘her şey referanduma bağlı’ diye görmemek lazım.Hangi sonuç çıkarsa çıksın başımız üzerine. Bu olgunluk içinde siyaset yapmak gerekir.Bütün ekonomiyi, her şeyi referandum üzerinden konuşmamak gerekir.



TAHMİNİNİZ VAR MI?



Ben hiçbir seçim sürecinde net bir oran söylemem. Ama şunu söyleyebilirim, rahat bir evet çıkacaktır.



SOSYAL MEDYADAKİ ‘EVET’ KAMPANYASI



Rıdvan’dan başladı zaten. Ben de katıldım. Alişan ve Ece Erken de beni davet ettiler. Biz de katıldık. Demokrasinin güzelliği bu zaten.Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Evet dediği için veya hayır dediği için linç kampanyası yapılması yanlış.Herkes rahat olsun. Evet diyen de hayır diyen de karşısındakine saygı duysun.Rıdvan bunu söylediyse kendi içinden geleni söylemiştir.Gayet güzel keyifli yaratıcı bir kampanya.