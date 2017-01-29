Trump'tan Pentagon'a talimatı verdi: 30 gün süreniz var!

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık genelgesiyle Pentagon'a 30 gün içerisinde, 'Suriye ve Irak’ta DAEŞ'İ yenme planı' hazırlaması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'i yenmek için 30 gün içerisinde bir stratejinin hazırlanması konusunda Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) koordinasyonunda kabinesini görevlendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 'DAEŞ'i Yenme Planı' başlığıyla imzaladığı başkanlık genelgesinin detayları duyruldu.

Kampanya döneminde başkan olması halinde DAEŞ ile daha etkili bir mücadeleye girişeceğini belirten Trump, 'Suriye ve Irak'ta DAEŞ'i yenme planı' vurgusuyla yayımladığı başkanlık genelgesinde DAEŞ'e karşı mücadelenin seviyesinin artması gerektiğini belirtti.

Trump'ın DAEŞ ile mücadele konusunda hazırlanacak stratejiye güvendiği ve bu güvenini, "Çok başarılı olacak" sözleriyle dile getirdiği bildirildi.

Bir ay içinde Trump'a sunulması beklenen planın, DAEŞ'i yenmek için kapsamlı bir stratejiyi ortaya koyması gerektiği bildirilen açıklamada, DAEŞ'e karşı mücadelede uluslarası hukuk bağlamında değişiklik tavsiye edildi.

YENİ KOALİSYON MÜTTEFİKLERİNİN TANIMLANMASI TALİMATI

Açıklamada, Trump'ın DAEŞ'le mücadelede siber stratejilerin de gerekliliğine vurgu yaptığı belirtilirken, aynı zamanda yeni koalisyon müttefiklerinin tanımlanması istediği kaydedildi. Trump, kendisine sunulacak stratejinin DAEŞ'in finansal kaynaklarını sonlandırması gerektiğini vurguladı.

Trump, önceki gün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, ordunun güçlendirilmesi ve nükleer kapasitesi de dahil daha etkin hale gelmesi için gerekli adımların atılmasını öngören bir kararı açıklamıştı.