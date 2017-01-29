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Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da

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AK Parti, başkanlık sistemine yönelik yaptığı araştırmalardan çıkan sonuçlar ışığında Kürtler, kadınlar ve kararsızları 'Evet'e ikna etmek için çalışacak.
Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da
Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da Araştırma sonuçları gelmeye başladı! Referandumda 'Evet'in anahtarı 3K'da

Memleket resmen olmasa da fiilen referandum menziline girdi. Yaklaşık 2 ay sürecek kampanya, ince hesaplar üzerine şekilleniyor.

AK Parti, önceliklerini belirlemek için başkanlık sistemine yönelik seçmen tercihleriyle ilgili birden fazla araştırma yapmış. Son araştırmalarda kararsızların oranı yüksek çıkmış. Dolayısıyla AK Parti kurmayları bugünlerde kararsızları ‘Evet’e ikna etmek için kullanılacak kampanya argümanları üzerinde çalışıyor. 

KADINLARIN KAYGISI

Kampanyanın en önemli mesajlarından biri kadınlarla ilgili olacak ve yaşam tarzının anayasal güvence altında olacağının garantisini verecek.

KÜRTLERİN DURUMU

Kampanyada, öncelikli olarak dikkate alınacak diğer bir grup ise Kürtler olacak. Partide yapılan analizlere göre, örgütten ve HDP’den uzaklaşmış ama henüz devletin ya da AK Parti’nin yanında olmayan kararsız Kürtleri kazanmaya yönelik bir strateji geliştirme ihtiyacı var. Bölgede yürütülecek kampanyada, sadece bölge milletvekillerinin değil, AK Parti’nin bütünüyle görünür olması sağlanacak. Bunun için başka illerin milletvekilleri ve bakanlara program yapılacak.

“Cazibe merkezleri” projesinin bölge halkına kazandıracakları kampanya boyunca anlatılacak. Analizlerde, Kürtlerin tereddütlerinin yüzde 70 oranında psikolojik ortamdan beslendiği, bu psikolojinin iyi yönetilmesi durumunda destek sağlanabileceği öne sürülüyor.

KARARSIZ MUHAFAZAKÂRLAR

Partinin, MHP tabanına yönelik çalışmaları ayrı bir başlık konusu olurken, yıllardan beri AK Parti’ye oy veren geleneksel yapı içerisinde yeni sistemle ilgili tereddütte olan muhafazakârlar olduğu da belirlendi. Parti yönetimi, kararsız görünen AK Parti seçmeninin son kertede ‘Evet’ oyu kullanacağı hesabı yapıyor.

EKONOMİNİN DURUMU

Diğer taraftan kampanyada, Anayasa metni üzerinden polemiğe girmek yerine, “güvenlik, gelecek ve kalkınma” başlıklarında yeni umutlar verilmesi planlanıyor. Bu süreçte, referandum vaatleri devreye girecek ve seçmene yönelik yeni uygulamalar duyurulacak. Referandum sürecinde, belirleyici başlığın ekonomi olduğu saptaması yapan kurmaylar, AK Parti’nin kampanyası süresince, konuyu anlatacak isimleri özenle seçmeyi, medya ile ilişkileri geliştirmeyi, sosyal medyada kamplaştırıcı dil kullananlara izin verilmemesi gibi kararlar almaya hazırlanıyor.

Hürriyet

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