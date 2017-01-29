29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Karlov suikastının talimatını nereden geldi?

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Karlov suikastında talimatın yurtdışından geldiğini gösteren tetikçi Mert Altıntaş’ın silinen e-mail yazışmaları özel bir ekip tarafından geri getirildi.
Karlov suikastının talimatını nereden geldi?
Karlov suikastının talimatını nereden geldi? Karlov suikastının talimatını nereden geldi? Karlov suikastının talimatını nereden geldi?

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında katil Mevlüt Mert Altıntaş’ın talimatı e-mail’le yurtdışından aldığını ilk kez ortaya çıktı.

KİLİDİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından FETÖ ile ilgili soruşturmalar için oluşturulan özel ekip suikastın kilidini çözdü.

İnternette iz bırakmamak için sık sık VPN kullanan, hedef saptırmak için bazı cemaat ve gruplarla 3 ay boyunca ilişki kurmaya çalıştığı tespit edilen katilin, suikasttan önce bilgisayarında ve maillerinde bağlantılarını karartmak için temizlik yaptığı tespit edildi.

SUİKAST EMRİ YURTDIŞINDAN

Emniyet’te 15 temmuz soruşturmaları için oluşturulan siber ekip katilin cep telefonu ve bilgisayarını didik dedik etti. Silinen e-mail yazışmalarının büyük bölümünü geri getirdi. 

Yapılan incelemede Karlov suikastının yurtdışından e-maille geldiğini ortaya koyan kanıtlara ulaşıldı. Soruşturmada elde edilen bulgular ve HTS dökümü incelemesinde suikast talimatının Türkiye içinden aldığını gösteren bir ize rastlanmamıştı.

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