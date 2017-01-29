Mustafa Şentop'tan flaş açıklama: Yeni sistemde CHP ne yapacak?

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni sistemde 'CHP'nin yüzde 50'yi alabilmek için milletin değerleriyle barışmak zorunda kalacağını' söyledi.

Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi adlı programda Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 'yeni gelen sistemde uzaktan kumandayla yönetim dönemi bitiyor' dedi. Şentop yeni sistemde CHP'nin yüzde 50'yi alabilmek için milletin değerleriyle barışmak zorunda kalacağını söyledi.

İşte Şentop'un açıklamalarının satır başları:

- Yasamanın yetkileri değişmiyor. Meclis'in yetkileri kaldırılıyor iddiaları yalan...

- Meclis'in denetleme yetkisinde değişen tek şey gensoru... Gensoru yetkisinin kaldırılmasına karşılık Meclis'in Meclis araştırması, genel görüşme, yazılı soru ve Meclis soruşturması yetkilerinin korunuyor.

- Cumhurbaşkanı'nın partili olması, milletvekillerinin yürütmeden daha hızlı talepte bulunmasını sağlayacak.

- Yasamanın yetkilerinden alıpta yürütmeye verilen bir şey yok. Yürütmede değişen tek şey çift başlılık vardı, şimdi yetkiler tek kişide toplanıyor.

CHP MİLLETİN DEĞERLERİYLE BARIŞMAK ZORUNDA

- Yüzde 50'yi almak için CHP milletin değerleriyle barışmak zorunda olacak. Milletin bir hata üzerinde ittifak etmesi mümkün değil.

AHMET NECDET SEZER GİBİ BİRİ SEÇİLİR Mİ?

Ahmet Necdet Sezer gibi biri gelir mi? sorusuna cevap veren Şentop, " Bu sistemde milletin değerlerine uygun olmayan birisinin seçilme şansı yok" dedi.