Malezya'da 31 turisti taşıyan tekne kayboldu!

31 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan turist gemisi Malezya'nın Kota Kinabalu kentinden P.Mengalum adasına giderken battı. Arama çalışmaları sürüyor.

Turistleri taşıyan tekne kayboldu. Malezya'da 31 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan turist gemisi batarken gemiyle irtibat kısa bir süre sonra kesildi. Tekne ile ilgili arama çalışmaları elverişsiz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

31 KİŞİ 3 MÜRETTABAT KAYIP

Kota Kinabalu kentinden Pulau Mengalum adasına giden turist teknesi sabah kalkış yaptıktan sonra kayboldu. Malezya Denizcilik Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının elverişsiz hava koşulları nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiği ifade edilirken teknede 31 yolcusu ve 3 mürettebatın bulunduğu belirtildi.