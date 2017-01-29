Kanada Başbakanı'ndan sığınmacılara çağrı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın imzalayarak yürürlüğe giren '120 gün içerisinde ülkeye sığınmacı kabulünü durduran' kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacıların Kanada'ya gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı göz altına alınmıştı.



Donald Trump'ın imzaladığı kararnameden bir gün sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yayınladığı mesajında ''Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür.'' dedi.