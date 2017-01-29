1 milyon 200 bin lira harcayan CHP'li vekil yolsuzluğu araştırmış

1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideriyle Meclis'i karıştıran CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in 2016'da kürsüyü 'yolsuzluk' açıklaması yapmak için kullandığı ortaya çıktı.

Tartışmalara neden olan vekil, Ekim ayındaki Genel Kurul'da yolsuzluğu çözecek tek argümanın eğitim olduğunu ifade etmiş.

Anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM'de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası, Meclis'i karıştırdı.

ARŞİV: Türkmen, Ekim ayında Meclis çatısı altında yapmış olduğu açıklama ile 'yolsuzlukla mücadele' çağrısı yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde de, 'rekor' kıran vekilin CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen'in hem telefon konuşmaları hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme faturasının tepki çekmesi üzerine, söz konusu harcamaları yapan CHP Adana Milletvekili Türkmen bir açıklama yaptı. "Kendisine tanınan hakkı kullandığını" belirten Türkmen, faturanın sorumlusu olmadığını savundu.

Yolsuzlukla mücadeleye çağırmış



Türkmen'in 5 Ekim 2016'da Genel Kurul'da kürsüye taşıdığı gündem maddesi ise 'fatura' krizinden sonra yeniden gündeme geldi. Buna göre 'yolsuzluk' başlığıyla elde ettiği bulguları açıklayan Türkmen, 'yolsuzlukla mücadele edilmiyor' ifadeleriyle çağrıda bulunmuş.

CHP'li vekilin 1 milyon 200 bin liralık faturanın ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen açıklama, çok sayıda vatandaş tarafından tepki görüyor.