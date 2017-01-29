Hükümetten flaş bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerliğe ilişkin, "Bakanlar Kurulu'nda da konuşulan bir konu değildir. Yakın dönemde de gündeme gelme ihtimali yoktur"dedi.

Canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, izleyicilerden gelen "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi;



"Türkiye'nin şu ortamında bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda da Bakanlar Kurulu'nda da konuşulan bir konu değildir. Yakın dönemde de gündeme gelme ihtimali yoktur"