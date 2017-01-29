El Bab'da sıcak gelişme! Kontrol sağlandı

Yoğun hava taarruzlarıyla, DEAŞ’ı, El Bab merkezindeki ana karargâhını güneydeki dış mahalle Tadif’e taşımak zorunda bırakan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kentin doğusundaki Suflaniyah ve Kabr el Mukri’de de kontrolü sağladı. Böylece Kabasin’de sıkışan DEAŞ’lı teröristlerin El Bab’a inme yolu kesilirken, El Bab’ın kuzey kesimlerinden takviye almaları da önemli boyutta önlendi.

Ayrıca El Bab-Menbiç arasındaki yolun bir kesimi de kontrol altına alınmış oldu. Bu bölgelerde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. TSK El Bab’ın batısında kontrolü daha önce sağlamıştı.

Öte yandan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA’ya yaptığı açıklamada Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulmasının başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriye için olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Türkmenlerin Suriye’nin asli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Salihi, “Oluşturulacak güvenli bölge, başta Türkmenler olmak üzere oradaki herkesin yararına olacak. Bu, Irak’ta 1991’de Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta oluşturulduğu gibi bir model olacak. Böylece orası uçuşa yasak bölge olarak ilan edilecek ve yerinden edilenler oraya dönecek. Türkmenler de orada kendilerini koruyabilecekler” diye konuştu.

SURİYE ORDUSU EL BAB’A GÜNEYDEN İLERLİYOR

Suriye ordusu ve müttefikleri, Fırat Kalkanı operasyonun devam ettiği, terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kasabasına güneyden ilerliyor. AFP ajansının haberine göre muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü’nden dün yapılan açıklamada Suriye ordusunun El Bab’ın girişine 7 kilometre mesafeye kadar ilerlediği belirtildi. Gözlemevi’nin açıklamasına göre Suriye ordusu cuma gününden itibaren El Bab çevresinde üç köyü ele geçirdi. Şam yönetimine yakın Al Masdar sitesinin haberine göre ise 11 gün önce Doğu Halep taarruzu başlatan Suriye ordusu, operasyonda kritik noktalardan birisi sayılan Ayn Ceyş kasabasını kontrol altına aldı. Kaplan Kuvvetleri’nde bulunan askeri kaynağın Al Masdar’a verdiği bilgilere göre, El Bab ve çevresinde yaşanan çatışmalarda onlarca DEAŞ militanı öldürüldü.

HÜRRİYET