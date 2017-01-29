29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor

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Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ, parçacık fiziği üzerine araştırmaları ile dünyaca tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü Projesi'nde ihale kazandı.
Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor
Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde yerli bir firmanın ihale kazandığını açıkladı.

Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ'nin kazandığı ihaleyle, CERN'de Türkiye'den ikinci bir firma ihale kazanmış oldu.

İHALENİN KAPSAMI

CERN'de Kasım 2016'da katıldığı ihalede diğer rakiplerini geride bırakan Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ, Proton Sinkrotron adı verilen ön hızlandırıcıda kullanılan özel bakır soğutma diskleri ve tertibatı temini konusunda yapılan prototip kabul aşamasından da başarıyla geçti.

1980 yılından beri pek çok sektörde alaşımlı bakır ve özel bronzlardan ürün imalatı yapan şirket, CERN ve benzeri yüksek teknolojili ihalelerden daha fazla pay almayı hedefliyor.

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Dünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyorDünyanın yakından takip ettiği projeye Türk imzası atılıyorAlbaksan Alaşımlı Bakır AŞ, parçacık fiziği üzerine araştırmaları ile dünyaca tanınan Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü Projesi'nde ihale kazandı.
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