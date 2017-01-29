Aslı yine NEFRETİNİ KUSTU!

Yaşadığı ülkeye olan nefretini Twitter'da kusan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 3 milyon mülteciye kapılarını açan Türkiye yerine, Kanada'yı övdü.

Gezi eylemlerinde Taksim meydanından ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş kendisini komik duruma düşürecek bir tweet attı. Aydıntaşbaş, kırdığı potun farkına varsa da paylaşımını kaldırmak için çok geç kaldı.

Cumhuriyet Yazar Aslı Aydıntaşbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir mülteci kızla çekilen fotoğrafını'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı' cümlesiyle paylaştı.



