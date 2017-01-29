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Baradey'den Mursi itirafı

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Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe sonrası bir Arap ülkesine gönderilmesi kararı alındığı ortaya çıktı.
Baradey'den Mursi itirafı
Baradey'den Mursi itirafı Baradey'den Mursi itirafı Baradey'den Mursi itirafı

 

 

 

Mısır Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından toplanan Askeri Konseyin, görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Müslüman bir Arap ülkesine gönderilmesi yönündeki öneriyi onayladığını açıkladı.

Londra'dan yayın yapan bir Arap kanalında konuşan Baradey, Silahlı Kuvvetler Askeri Konseyi ve sivil güçlerin, 3 Temmuz 2013 darbesinden sonra gerçekleştirdikleri bir saatlik toplantıda konsey üyelerinden birinin sunduğu ve "Mursi'nin cumhurbaşkanlığının halk oylamasına sunulması" önerisini görüştüğünü söyledi.

"Bu öneriyi pek gerçekçi bulmadım zira Mursi o dönem alıkonmuştu ve bana hayatını korumak adına alıkonulduğu söylendi." diyen Baradey, "Ayrıca öneri, Mursi'ye saygılı ve onurlu bir şekilde davranılmasını, görevden alınmasını izleyen geçiş sürecinde 6 ay boyunca Müslüman bir Arap ülkesine gönderilmesini içeriyordu ve Askeri Konsey bu öneriyi kabul etti." bilgisini paylaştı.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le yaptığı görüşmelere rağmen Mursi'nin hapse girdiğini kaydeden Baradey, "Toplantıda anlaşıldığının aksine Mursi'nin ihtiyati hapis kapsamında 2 hafta tutuklu kalacağını öğrendiğimde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Baradey, son olarak cumhurbaşkanlığı döneminde Mursi'ye devrimden sonra yıkılan Mısır ekonomisini kurtarmak için Körfez ülkeleri ile iletişimde olmasını nasihat ettiğini aktardı.

Mısır'da ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle görevinden alınmış, bir süre nerede tutulduğu açıklanmayan Mursi'nin daha sonra tutuklandığı duyurulmuştu.

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