29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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CHP 'hayır'ı rakıda buldu!

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CHP 'hayır'ı rakıda buldu!
CHP referandumda hayır demek için kampanya sloganı ararken, ilk slogan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anonsçusu Barış Bozkurt'tan geldi.
CHP 'hayır'ı rakıda buldu! CHP 'hayır'ı rakıda buldu! CHP 'hayır'ı rakıda buldu!

Miting meydanlarında zaman zaman şiirler okuyan ve CHP'lileri çoşturan Barış Bozkurt, sosyal medya hesabından "Memleketin HAYIR'ı için rakı için.." paylaşımında bulundu.

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KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı bir açıklamada partilileri uyararak "En büyük zaafımız bunu yapmıyoruz. Akşam meyhanelere gidiyoruz, açıyoruz rakıları, mezeler geliyor, başlıyoruz genel başkandan, öbür taraftan il başkanı... Ülkeyi kurtarıyoruz, kafalar çok iyi, eve gidiyoruz, kafayı vurup yatıp sabah bir şey yok. Elbette içki içilir ama Türkiye’nin geleceğini de düşünmemiz lazım" demişti.

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