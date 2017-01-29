29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:11Öğle 13:24İkindi 15:59Akşam 18:25Yatsı 19:47
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.827 0.00
  • Altın: 148,356 0.74
  • Dolar: 3,8623 0.01
  • Euro: 4,1287 0.23

Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi

»
Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması" dedi.
Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Edirne Valiliği girişinde Vali Günay Özdemir ve daire müdürleri tarafından karşılanan Işık, daha sonra makama geçti.

Valilik ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işık, 40 subayın Almanya'ya iltica başvuru yaptığının hatırlatılması üzerine, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin terör konusunda çok ciddi mücadele ettiğini anlatan Işık, Almanya'nın FETÖ mensubu olduğu belirtilen askeri iade etmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece Yunanistan için değil tüm Avrupa için özellikle söylüyoruz. Terörle işbirliği yılanla çuvala girmektir. Şimdi aynı şey Almanya içinde geçerli. 40 tane göya onlara asker demeye ağzımız varmıyor. Bu 40 kişi iltica başvurusunda bulunmuş. Alman yargısının ve Alman makamlarının bunu çok dikkatli değerlendirmeleri ve kesinlikle iltica başvurularını kabul etmemeleri gerekiyor. Biz de 15 Şubat'ta NATO Savunma Bakanları toplantısında ve arkasından da Münih'te güvenlik konferansında Alman mevkidaşımla özellikle görüşeceğim. Bu kabul edilemez, Türkiye'de darbeye teşebbüs etmiş bir yapının mensubu olduğu iddia edilen kişilerin Almanya tarafından himaye edilmesi, Almanya gibi Türkiye ile kültürel, sosyal, siyasi ilişkileri çok güçlü olan bir ülke için kesinlikle kabul edilemez. Bu çok önemli sonuçlar doğuracak bir durum olur. O açıdan bu noktada tüm dünyaya çağrımız, terörle noktasında Türkiye ile işbirliğini arttırması. Türkiye bu noktada samimi ve çok ciddi bir mücadele veriyor. Yalnız bırakılmamalı. Bugün Türkiye yalnız bırakılırsa, yarın kendilerinin de yanlarında bulunacak ülke kalmayabilir. Almanya'dan beklentimiz bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi ve şuanda Almanya'daki FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması."

YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLER

Yunanistan'ın darbeci askerlere yönelik iade etmeme kararını da eleştiren Bakan Işık, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye hemen iade etmesi gerektiğini söyleyen Işık,şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın tavrını anlamak mümkün değil. Yunanistan NATO'da bizim müttefikimiz. Her şeyden öncede komşuyuz. İyi komşuluk açısından kendilerinin de terör örgütü olarak saydığı örgütün üyesi teröristi Türkiye'ye iade etmemesinin izahı olamaz. Bugüne kadar da hiç bir teröristi, terör örgütünü mensubunu Türkiye'ye iade etmediler. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bakın artık terör küreselleşmiştir. Terörle mücadele de küresel işbirliği artık olmazsa, olmazdır. Hiç bir ülke 'bu terör bana zarar vermez' diye düşünmemelidir. Teröriste müsama eninde sonunda kendisine bedel ödetir. Bu açıdan 8 taNe FETÖ üyesi olduğunu düşündüğümüz kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi kabul edilemez. Bu bir siyasi karardır. Yunanistan'ın bu konuyu değerlendirilmesi, yargı kararını yeniden gözden geçirmesi ve terör örgütü üyesi olduğu düşünülen kişilerin Türkiye'ye iadesinin bir an önce sağlanması gerekir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
1 milyon 200 bin lira harcayan CHP'li vekil yolsuzluğu araştırmış1 milyon 200 bin lira harcayan CHP'li vekil yolsuzluğu araştırmış1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideriyle Meclis'i karıştıran CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in 2016'da kürsüyü 'yolsuzluk' açıklaması yapmak için kullandığı ortaya çıktı.
Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktıHulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktıGenelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak kayalıklarını ziyaret etti. Yunan botları engellemeye çalıştı.
Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisiTürkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisiMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması" dedi.
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısıSanatçı Müjdat Gezen, CNN Türk'te yayınlanan ve Güneri Cıvaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda'ya konuk oldu.
Aslı yine NEFRETİNİ KUSTU!Aslı yine NEFRETİNİ KUSTU!Yaşadığı ülkeye olan nefretini Twitter'da kusan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 3 milyon mülteciye kapılarını açan Türkiye yerine, Kanada'yı övdü.
Bakan uyardı! Durumumuz çok kötüBakan uyardı! Durumumuz çok kötüSağlık Bakanı Recep Akdağ, büyüyen tehlikeye dikkat çekti, "Obezite konusunda maalesef durumumuz çok kötü." dedi. Bakan zayıflamak isteyenlere tavsiyede de bulundu.
  • El Bab'da sıcak gelişme! Kontrol sağlandı29 Ocak 2017 Pazar 12:31
  • Dünyayı yöneten aileler29 Ocak 2017 Pazar 12:29
  • Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre 'evet' dedi29 Ocak 2017 Pazar 12:00
  • 25 bin TL teklif edilen köpeğini satmadı29 Ocak 2017 Pazar 11:35
  • Manisa'da kar maskeli saldırgan dehşeti29 Ocak 2017 Pazar 11:33
  • Karlov suikastının talimatını nereden geldi?29 Ocak 2017 Pazar 11:18
  • TSK'dan hava harekatı! 18 terörist öldürüldü29 Ocak 2017 Pazar 10:33
  • HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı29 Ocak 2017 Pazar 10:28
  • Yunanistan 50 teröristi iade etmiyor!29 Ocak 2017 Pazar 10:11
  • Yunanistan FETÖ'cü subayları neden iade etmedi?29 Ocak 2017 Pazar 10:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri