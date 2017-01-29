29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktı

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Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktı
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak kayalıklarını ziyaret etti. Yunan botları engellemeye çalıştı.
Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktı Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktı Hulusi Akar Kardak'a gitti! Gerginlik çıktı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti. Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamını yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlenirken bir Yunan botu, Genelkurmay Başkanı Akar'ı taşıyan hücum botunun önüne geçti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yunan botunun, Orgeneral Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yarım saat süren gerginlikten sonra Genelkurmay Başkanı Akar, Bodrum'a geri döndü.

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