Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan Tayyar; "Sayın Aziz Yıldırım, FETÖ mağduru olduğunu, FETÖ ile mücadelede kendin ve Recep Tayyip Erdoğan dışında kimsenin olmadığını söylüyorsun. Her şey geride kalsın. Gel yeni bir sayfa açalım. Önümüzde kritik bir seçim var. Sen de biliyorsun ki Recep Tayyip Erdoğan olmasa FETÖ ile mücadele yarım kalır. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek için ben 'Evet' diyorum. Sen de 'Evet' diyor musun?" ifadelerini kullandı.
29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Şamil Tayyar bakın kimi 'Evet' demeye davet etti
Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, anayasa değişikliği referandumu için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a davet gönderdi.
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