TSK'dan Kardak açıklaması! Bu kareleri paylaştılar

Org. Hulusi Akar'ın Kardak kayalıklarına yaptığı çıkarmayla ilgili TSK'dan açıklama geldi.

Genelkurmay başkanlığı Org. Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti hakkında açıklama yaptı.

TSK açıklaması şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte 29 Ocak 2017 tarihinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

DOSTLUK VE BARIŞ!

Ziyaret sırasında Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetlerimize ait iki hücumbot ile seyir icra edilmiştir.Orgeneral AKAR, TSK olarak Ege Denizinde icra etmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduğumuzu belirtmiştir.

KARADA, DENİZDE, HAVADA

İlaveten ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK’nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurgulamıştır.

CAYDIRICI GÜÇ

Orgeneral AKAR, ayrıca TSK’nın bölgemizde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu da ifade etmiştir.