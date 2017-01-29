Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı

Cüneyt Arkın katıldığı bir programda hakkında bilinmeyen bazı anılarını anlattı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlik döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Tıpta okurken yoksulluk çeken Arkın, ilk maaşıyla bütün ailesine ekmek aldığını İnternet Haber'e anlattı. Arkın, "Yokluktan rüyamda ekmek görmekten... Öyle ki küflenmiş ekmek görüyordum. Rüyanda bile kalite kaybediyorsun" dedi.

Ekmeksiz uyuyamıyor

Arkın, sözlerine şu sözlerle devam etti:

İlk maaşımla ekmek aldım. Yedim kustum yeniden yedim. O ekmek mis gibi sıcacıktı. En kral otele gideyim, saraya gideyim. Başucuma ekmeğimi koyarım. Hala bunu yaparım çünkü o bana güven verir diye konuştu.