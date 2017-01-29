29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı

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Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı
Cüneyt Arkın katıldığı bir programda hakkında bilinmeyen bazı anılarını anlattı.
Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı Cüneyt Arkın'ın gençlik anısı yürekleri dağladı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlik döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

Tıpta okurken yoksulluk çeken Arkın, ilk maaşıyla bütün ailesine ekmek aldığını İnternet Haber'e anlattı. Arkın, "Yokluktan rüyamda ekmek görmekten... Öyle ki küflenmiş ekmek görüyordum. Rüyanda bile kalite kaybediyorsun" dedi.

Ekmeksiz uyuyamıyor

Arkın, sözlerine şu sözlerle devam etti:

İlk maaşımla ekmek aldım. Yedim kustum yeniden yedim. O ekmek mis gibi sıcacıktı. En kral otele gideyim, saraya gideyim. Başucuma ekmeğimi koyarım. Hala bunu yaparım çünkü o bana güven verir diye konuştu.

 

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