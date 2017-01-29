29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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96 personelin işine son verildi

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96 personelin işine son verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 667-672-675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 24 ilde toplam 96 personelin görevine son verildiğini açıkladı.
96 personelin işine son verildi 96 personelin işine son verildi 96 personelin işine son verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, “667-672-675 sayılı KHK ile 24 ilde toplam 96 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin (Bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı) görevine son verilmiştir” denildi.

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