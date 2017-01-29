Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, “667-672-675 sayılı KHK ile 24 ilde toplam 96 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin (Bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı) görevine son verilmiştir” denildi.
29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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96 personelin işine son verildi
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96 personelin işine son verildiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, 667-672-675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 24 ilde toplam 96 personelin görevine son verildiğini açıkladı.
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