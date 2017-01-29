Bakanlık destek verdi! Kilosu 1100 lira

Gıdadan tıp sektörüne kadar birçok alanda kullanılan damla sakızı için geçtiğimiz yıllarda Muğla'da tesisler kuruldu. Çam sakızı ile dekar başına on binlerce lira gelir sağlanıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında, Muğla'da ilk kez sakız bahçeleri 2015-2016 yılında tesis edildi. Proje kapsamında 2016-2017 yılları arasında Ula İlçesi Esentepe Mahallesi'nde tesis edilen sakız bahçesine 62 ağaç dikildi. Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi'nde geçen yıl, bir üreticinin bahçesine de 50 sakız ağacı dikimi yapıldı.

Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Sevinç, "Naturel olarak çiğnenen damla sakızı sindirimi kolaylaştırırken, nefes açıcı etkide de bulunur. Gıda sanayinde, tıbbi ilaç yapımında, kozmetik sanayinde, sanat eserlerinin korunmasında kullanılan çok özel bir cilanın hazırlanması gibi birçok alanda kullanımı vardır. Dikilen sakız ağaçlarından dört yıldan itibaren ürün alınsa da, kayda değer olarak 7 yıl sonra ürün veriyor.

BİR AĞAÇ NE KADAR ÜRÜN VERİYOR?

Ağaçların her birinden 15 yıl sonra 500-600 gram ürün alınacak ve dekardan 30-35 kilogram damla sakızı üretilerek yeni bir kazanç kapısı olacaktır" dedi.

Damla sakızının kilosu 1100 lira civarında satıldığı belirtiliyor.