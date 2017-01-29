ABD'de içlerinde Kaliforniya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.
29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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ABD karıştı: 16 eyaletten ortak kınama...
ABD'de içlerinde Kaliforniya ve New York'un da bulunduğu 16 eyaletin başsavcıları, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına karşı ortak bir kınama yayımladı.
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