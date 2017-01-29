29 Ocak 2017 Pazar2 C.Evvel 1438
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ABD abarttı! Tartışılacak bir uygulama daha!

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Donald Trump'ın, başkanlık yetkisini kullanarak ülkeye gelen kişilere engelleme çıkartan kararnamenin ardından bir uygulamanın daha hayata geçireleceği belirtildi.
ABD abarttı! Tartışılacak bir uygulama daha!
ABD abarttı! Tartışılacak bir uygulama daha! ABD abarttı! Tartışılacak bir uygulama daha! ABD abarttı! Tartışılacak bir uygulama daha!

Beyaz Saray'ın, ABD'ye yasal yollarla giren ziyaretçilerden kullandıkları ve ziyaret ettikleri internet sayfaları, sosyal medya paylaşımları ve cep telefonlarındaki kişileri Amerikalı güvenlik yetkilileri ile paylaşmalarını istemesinin tartışıldığı belirtildi.

'TRUMP KARARLI'

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray Siyasi Direktörü Stephen Miller; Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Sınır Koruma Başkanlığı (CPB), İç Güvenlik Bakanlığı gibi birimlere, Başkan Trump'ın bu kararnameyi uygulamaya kesin kararlı olduğunu ve kamuoyunun yoğun destek verdiğini iletti. Miller ilgili birimlerden, protestolara, televizyonlarda uygulamaya karşı çıkan seslere kulak vermemelerini istedi.

'BÜTÜN BİLGİLER PAYLAŞILACAK'

Stephen Miller, Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerden kullandıkları ve ziyaret ettikleri tüm internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları ve cep telefonlarındaki kontaklarını paylaşmalarının istenmesi olasılığını tartıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yetkisini kullanarak ülkeye gelen kişilere engelleme çıkartan kararname, gümrük ve sınır kapılarında kargaşalar yaşanmasına yol açmıştı.

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