30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Duterte'den ABD'ye yeni uyarı

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Duterte'den ABD'ye yeni uyarı
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesindeki yerel kamplarda silah depolamaması konusunda ABD'yi uyardı.
Duterte'den ABD'ye yeni uyarı Duterte'den ABD'ye yeni uyarı Duterte'den ABD'ye yeni uyarı

 

Duterte, üst düzey askeri ve emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD kuvvetlerinin Filipinler'de belirlenen kamplarda geçici yerleşmesine olanak sağlayan 2014'de yapılan savunma anlaşmasını, Amerikalıların silah depolaması durumunda yürürlükten kaldırmayı düşünebileceği söyledi.

"3 FARKLI BÖLGEYE DEPOLANIYOR"

ABD ile Çin arasında çatışma çıkması durumuna ülkesinin karışabileceğini belirten Duterte, Amerikan kuvvetlerinin silahlarını üç farklı bölgeye depoladığını ifade etti. Duterte, "Şu an Filipinler'e silahlarını indiriyorlar."dedi.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Filipin Devlet Başkanı Duterte, ülkesinde silah depolanması konusunda "ABD'nin silahlı kuvvetlerini uyarıyorum, bunu yapmayın, buna müsaade etmeyeceğim." ifadesini kullandı. Amerikalı yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OBAMA'YA KÜFÜR ETMİŞTİ

Eylül ayında yaptığı bir açıklamada o dönem ABD Başkanı olan Barack Obama'ya küfür eden Duterte, bir süre önce Obama'nın ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelik uyguladığı sert tedbirleri eleştirmesine tepki göstermiş ve ülkesinin ABD ile askeri ittifakı sonlandırabileceği tehdidinde bulunmuştu.

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