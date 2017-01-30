Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

İlk açıklamalara göre olayda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

40 KADAR MÜSLÜMAN NAMAZ KILMAK İÇİN ORADAYDI

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Quebec polisi saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

KANADA BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Trudeau, Twitter hesabından cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.

Trudeau, yaptığı paylaşımda "Bu gece, Kanadalılar Quebec'teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE AYNI CAMİNİN ÖNÜNE DOMUZ KAFASI BIRAKILMIŞTI

Saldıırının gerçekleştiği Quebec City camisine geçtiğimiz haziran ayında domuz kafası bırakılmıştı.

Kanlı domuz başını bırakanlar, paketin üzerine de "afiyet olsun" anlamına gelen ‘Bon apetite’ yazısını bırakmışlardı.