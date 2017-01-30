30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi

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Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi
AK Parti kurucularından eski bakan Abdüllatif Şener, yeni anayasanın AK Parti'nin programına da aykırı olduğunu ifade ederek, sistemin başkanlık olmadığını söyledi.
Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi Abdüllatif Şener'den yeni anayasa eleştirisi

AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, yeni anayasa paketi için "ucube" yorumunda bulundu. CHP ve MHP'li bazı isimlerinde katıldığı panelde Şener, paketin referandumda kabul edilmesi halinde Türkiye'nin demokratik yapısının ve kuvvetler ayrılığının ortadan kalkacağını savundu.

Antalya Barosu eski başkanlarından Cengizhan Gököz'ün yönettiği Antalya'daki panele, AK Parti kurucularından ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski TBMM başkanvekillerinden Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile CHP Uşak eski milletvekillerinden Dilek Akagün Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

ŞENER'DEN YENİ ANAYASA ELEŞTİRİSİ

AK Parti kurucularından ve eski bakan Abdüllatif Şener, yeni anayasa paketinde getirilen sistemin başkanlık sistemi olmadığını söyleyerek, düzenlemeler için "ucube" yorumunda bulundu. Şener açıklamalarında şunları söyledi:

"Böyle bir düzenlemenin bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşa bir faydası da yoktur. Hiç kimsenin iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarını çözüm getirebilecek bir özelliği olmadığı gibi, aksine bu ülkede yaşayan her vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını, problemlerini artıracak bir pakettir. Böyle bir düzenleme karşısında devlet sanki sorun üretme mekanizması haline dönüşecektir.

"PARANIN YÜZDE 30'UNU BİR KİŞİ HARCAYACAK"

Bunu tek bir kişi harcayacak ve siz bunun nereye harcandığını bilmeyeceksiniz. Çocuğunuza bile verdiğiniz parayı nereye harcadığını sorarken siz cebinizdeki paranın her yıl yüzde 30'unu harcayanlardan hesap soramayacaksınız.

"PARTİ PROGRAMINA AYKIRI"

AK Parti'nin programında sürekli demokrasiye vurgu yapılır. Sürekli erkler ayrılığına vurgu yapılır. Ama bu paketin neresinden bakarsanız bakın tutulacak bir tarafı yok."

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