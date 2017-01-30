Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor

Okulların tatile girmesiyle beraber tekrar hareketlenen düğün piyasasının bir numaralı unsuru çeyrek altın fiyatı ise 245 lira bandından seyrediyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD seçimlerinin öncesindeki yaklaşık 3 aylık süreci yatay bazda seyreden altın fiyatları ABD seçimlerinin ardından hareket kazandı ve o ivme bu hafta başına kadar yansımaya devam ediyor. Yılbaşı itibarı ile 130 lira bandından seyreden altın fiyatları 2 hafta gibi kısa bir sürece 151 lira gibi bir rakama çıkarak yatırımcısını hem sevindirdi hem şaşırttı. 30 Ocak Pazartesi gününe gelinen 2 haftalık süreçte ise 145-148 lira bandı arasında bir hareketlilik yaşandı. Altın fiyatları bugün piyasaların açılması ile 148,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 990, 22 ayar bilezik 135,5, reşat altını ise 1030 liradan işlem görüyor...