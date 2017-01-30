30 Ocak 2017 Pazartesi3 C.Evvel 1438
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Gıda fiyatları için düğmeye basıldı!

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Sebze - meyve fiyatları tarladan markete kadar katlanıyor. gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu durumun önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı.
Gıda fiyatları için düğmeye basıldı!
Gıda fiyatları için düğmeye basıldı! Gıda fiyatları için düğmeye basıldı! Gıda fiyatları için düğmeye basıldı!

Sebze - meyve fiyatları tarladan markete kadar katlanıyor. gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu durumun önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatları için "Tarlada 1 TL olan domatesin markette 7-8 TL'ye satılmasının önüne geçin" talimatı vermişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da, sebze meyve fiyatlarındaki yükselişi önlemek adına üç aşamalı plan hazırladı.

Buna göre, üretici örgütlerinin depolama, lojistik, pazarlama altyapıları güçlendirilecek. Teşvikler verilecek, işlemlerde KDV ve stopaj muafiyeti sağlanacak. Hazırlanan plana Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldükten sonra son şekli verilmesi planlanıyor.

KDV MUAFİYETİ

Sabah'a değerlendirmelerde bulunan Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, üretici örgütlerine alım ve satım işlemlerinde KDV ve stopaj muafiyeti sağlayacaklarını söyleyerek "Pazarlama, üretimden tüketime uzanan bir zincirdir. Bu zincirin en zayıf halkası üreticilerimiz ve üretici örgütlerimizdir. Yüksek girdi maliyetlerine katlanarak üretimlerini yapan üreticilerimiz satışa sundukları malın fiyatının belirlenmesinde söz sahibi olamamaktadır. Piyasanın işleyişi tamamen organize olmuş toptancı ve perakendeci sektörün faaliyetlerine ve kararlarına bağlıdır" dedi.

PAZARA TEŞVİK

Bu teşviklerin sadece üretici örgütlerine değil pazarda yer alan diğer şirketlere de verileceğini söyleyen Tüfenkci, "Amaç dikim aşamasında üreticinin elinden ürününü alan veya vermiş olduğu avanslarla çiftçinin ürününü ucuza alıp piyasaya pahalı satan adeta karaborsacılık ve fırsatçılık yapanlarla mücadele etmek" diye konuştu.

KOOPERATİFLERİN DURUMU

Üretici örgütlerinin ürünün pazarlama aşamasında üreticileri yalnız bıraktıklarını kaydeden Tüfenkci, "Üretici örgütlerinin AB genelindeki pazar payları yüzde 47 iken ülkemizde bu oran binde 4'dür. 482 adet üretici örgütü belgesi verilmiş olan kooperatif ve birliğimizin sadece 54 tanesi işlem yapmaktadır. Tarım ürünleri piyasasındaki en önemli rakibimiz İspanya'da üretici örgütlerinin pazar payı yüzde 50'lerdedir. Üretici örgütlerinin en etkin olduğu ülke ise yüzde 95 pazar payı ile Hollanda'dır" dedi.

Tüfenkci, üretici örgütlerinin tasnifleme ve ambalajlama üniteleri ile nakil vasıtaları yatırımlarını da teşvik edeceklerini söyledi.

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